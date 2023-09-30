Этих детей звали самыми красивыми в мире: а вот кем они стали

Герои нашего сегодняшнего обзора познали вкус славы в весьма нежном возрасте. Глянцевые журналы постоянно приглашали их на фотосессии, они участвовали в модных показах и давали интервью для различных телепрограмм.
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