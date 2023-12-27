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Фанаты нечисти и 666 день СВО: Цыганова раскрыла ужасные подробности скандальной вечеринки Ивлеевой

Фанаты нечисти и 666 день СВО: Цыганова раскрыла ужасные подробности скандальной вечеринки Ивлеевой

На днях в Москве прошла грандиозная вечеринка, организованная телеведущей Настей Ивлеевой. Это мероприятие не только подпортило репутацию известных российских артистов, но и вызвало возмущение общественников.

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Комментарии
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Андрей
&quot;Вона чо, Михалыч...&quot; действительно, эти недоумки полезные идиоты для нашего врага
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14 час.
сЦ
светлана Цветкова
А как она зарабатывает на бинес-такси? Странно... ни ума , ни красоты.
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13 час.
НМ
Наталия Москаленко
Москва слезам не верит!
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7 час.

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