Эксперт
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Эксперт

566 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • василий молостов
    как то страннобомба давно создана  а авдеевка досих пор неразрушеннаРоссия впервые пр...
  • Влас Семенюк
    Но, не запрещают же ЕС заправлятся у нас, и даже делать маленький гишевт делать.В Кремле рассказа...
  • Sergiy Che
    Да какое там "унижение"?? Эт ЕС унизилось - от бессильной злобы такое мелкое вредительство как на коммунальной кухне!...В Кремле рассказа...

Глава Минобороны РФ рассказал о девяти резервных полках для спецоперации

Глава Минобороны РФ рассказал о девяти резервных полках для спецоперации

Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил о формировании девяти резервных полков для СВО. «Если возвращаться к контрактникам, у нас, как это и было решено Генеральным штабом, сформированы по каждой группировке резервные полки.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх