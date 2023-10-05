Глава Минобороны РФ рассказал о девяти резервных полках для спецоперации

Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил о формировании девяти резервных полков для СВО. «Если возвращаться к контрактникам, у нас, как это и было решено Генеральным штабом, сформированы по каждой группировке резервные полки.
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