В Тазовском на Слёте оленеводов настрогали рекордные 140 килограммов рыбы

Тазовский район вписал себя в историю рекордов России. В субботу, 30 марта, на площадке Слета оленеводов (0+) в райцентре зафиксировали первый в стране рекорд по приготовлению самой большой порции строганины.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии