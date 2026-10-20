“Democratic Texas Senate candidate James Talarico skipped a Monday night rally headlined by Sen. Bernie Sanders (I-VT) in El Paso, instead holding campaign events hundreds of miles away in North Texas as his closely watched race against Republican Attorney General Ken Paxton enters its final weeks,” Fox News reports.
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