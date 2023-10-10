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Они убивают всех: политолог сравнил ВСУ и ХАМАС

Они убивают всех: политолог сравнил ВСУ и ХАМАС

МОСКВА, 10 октября, ФедералПресс. Массовое убийство мирного населения, которое совершили террористы ХАМАС в Израиле, армия Украины планировала осуществить на территории ДНР и ЛНР в 2022 году, считает политолог, историк, эксперт Российского военно-исторического общества, сопредседатель фонда «Ист-Патриотика» Александр Макушин.

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