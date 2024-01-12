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На CES 2024 компания Mercedes-Benz показала прототип электрического Geländewagen с функцие...

На CES 2024 компания Mercedes-Benz показала прототип электрического Geländewagen с функцие...

На CES 2024 компания Mercedes-Benz показала прототип электрического Geländewagen с функцией «танкового разворота»Машина, которая в серийном воплощении будет носить обозначение EQG, уже демонстрировалась компанией Mercedes-Benz на эскизах и в видеороликах.

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