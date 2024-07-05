Флагман BYD, превосходящий Porsche Panamera и Mercedes-Benz S-класса. BYD Denza Z9 GT получил два холодильника, три экрана на передней панели и кресло «нулевой гравитации»

BYD опубликовала официальные изображения салона флагманского фастбэка Denza Z9 GT. Ранее компания заявила, что по внутреннему пространству и комфорту эта модель превзойдет Porsche Panamera и Mercedes-Benz S-класса, и теперь понятно, что имелось ввиду.