Флагман BYD, превосходящий Porsche Panamera и Mercedes-Benz S-класса. BYD Denza Z9 GT получил два холодильника, три экрана на передней панели и кресло «нулевой гравитации»

BYD опубликовала официальные изображения салона флагманского фастбэка Denza Z9 GT. Ранее компания заявила, что по внутреннему пространству и комфорту эта модель превзойдет Porsche Panamera и Mercedes-Benz S-класса, и теперь понятно, что имелось ввиду.
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