Небожественное начало: почему теорию Дарвина подвергли сомнению спустя 100 лет

МОСКВА, 21 сентября, ФедералПресс. Недавнее заявление председателя Патриаршей комиссии Русской православной церкви по вопросам семьи, защиты материнства и детства, иерея Федора Лукьянова о поддержке запрета теории эволюции Чарльза Дарвина в школьных учебниках вновь вызвало дискуссии.
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