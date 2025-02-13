Власти Новгородской области рассказали, какие возможности для трудоустройства в регионе открываются для участников СВО

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 13 февраля, ФедералПресс. Из 477 вернувшихся бойцов 291 человек уже трудоустроены, об этом во время во время открытия заседания оргкомитета по подготовке и проведении областного марафона «Рождественский подарок» сообщил исполняющий обязанности губернатора Новгородской области Александр Дронов.