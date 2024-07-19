«Ривер Плейт» ведет переговоры о трансфере Муниаина, вице-президент клуба находится в Испании. Хавбек провел 15 сезонов в «Атлетике»

31-летний хавбек ранее завершил выступления в «Атлетике» после 15 сезонов в составе основной команды.
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