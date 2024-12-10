Армения. Как бы не обмануть самих себя Можно ли спасти народ от цивилизационного кризиса не нужной ему помощью со стороны других государств? Наверное, нет.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Армения. Как бы не обмануть самих себя Можно ли спасти народ от цивилизационного кризиса не нужной ему помощью со стороны других государств? Наверное, нет.
Свежие комментарии