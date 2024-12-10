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Армения. Как бы не обмануть самих себя

Армения. Как бы не обмануть самих себя Можно ли спасти народ от цивилизационного кризиса не нужной ему помощью со стороны других государств? Наверное, нет.

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