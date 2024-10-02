Ждут своего Машиаха (по нашему, Антихриста)

На телеканале СОЛОВЬЁВ LIVE Игорь Пшечичников говорит о том, что причиной обострения ситуации на Ближнем Востоке является одержимость ортодоксальных иудеев идеей строительства Третьего иерусалимского храма для воцарения своего мессии - машиаха.
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