Нефтегазовая планка, профессии, которые сразу платят по-крупному

Лидеры стартовых выплат Сервисно-рекрутинговая компания Fersol изучила свежие вакансии и резюме в нефтегазе и выяснила, что рекордные начальные зарплаты предлагают сразу нескольким техническим специальностям.
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