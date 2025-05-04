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Неординарные газовые новости

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Свежие комментарии

  • Leon Dan
    Новый повод собрать деньги с населения.14 лет и точка, п...

Нефтегазовая планка, профессии, которые сразу платят по-крупному

Нефтегазовая планка, профессии, которые сразу платят по-крупному

Лидеры стартовых выплат Сервисно-рекрутинговая компания Fersol изучила свежие вакансии и резюме в нефтегазе и выяснила, что рекордные начальные зарплаты предлагают сразу нескольким техническим специальностям.

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