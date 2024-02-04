Антимракобес: н...
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  • Ангел Смерти
    С этого эксперимента началась целая ветка психологии.На 365 Дней Запеч...

Когда сбоит изоляция

Когда сбоит изоляция

Credit: Zoe Looser and Aiman Saab, University of Zurich Наша новая картинка дня показывает поперечный разрез нервных волокон зрительного нерва мыши: темные плотные синие линии показывают изолирующий слой, миелин.

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