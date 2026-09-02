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Орловская область почти на треть увеличила закупку ржаной муки

Орловская область почти на треть увеличила закупку ржаной муки

Орловская область продолжает закупать ржаную муку в Белоруссии. В августе в регион поставили 223,5 тонны этого вида продукции.

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