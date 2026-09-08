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Царьград

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Попрекали "погонами офицера КГБ": Ушёл из жизни первый глава ЦБ России Георгий Матюхин

Попрекали "погонами офицера КГБ": Ушёл из жизни первый глава ЦБ России Георгий Матюхин

Его биографии хватило бы на целый фильм: работа "под прикрытием" в Уругвае, карьера в спецслужбах плавно перетекла в успешную экономическую, а потом Георгий Матюхин и вовсе стал главой Центробанка России.

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