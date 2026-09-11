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Курские новости

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Смертельное ДТП с автобусом в Железногорском районе

Смертельное ДТП с автобусом в Железногорском районе

В аварии столкнулись автобус «Нефаз» и автомобиль «ВАЗ 21150», погибли три человека. Полиция выясняет причины ДТП.

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