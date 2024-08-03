Предупреждение о ливнях на Южном Урале продлили на воскресенье

В Челябинской области вновь продлили штормовое предупреждение. Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском ЦГМС, завтра, в течение суток 4 августа в отдельных районах региона сохраняются сильные и очень сильные дожди, сильные ливни, грозы, град, местами крупный, шквалистое усиление ветра при грозах до 20-25 метров в секунду.