Главе СК России представят доклад о ходе расследования уголовного дела по факту противоправных действий в отношении жителей города Новотроицка Оренбургской области

Следственными органами СК России по Оренбургской области по сообщению средств массовой информации о противоправных действиях в отношении жителя города Новотроицка расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.
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