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Курские новости

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Общественный транспорт Курска перевез 17,5 млн пассажиров летом 2026

Общественный транспорт Курска перевез 17,5 млн пассажиров летом 2026

За три летних месяца 2026 года рост пассажиропотока составил более 1,5 млн поездок по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

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