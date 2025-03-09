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В проекте «Активный гражданин» выбрали самые популярные события «Зимы в Москве»

Москвичи оценивали зимние фестивали, события в парках, а также благотворительные мероприятия. В «Активном гражданине» завершилась серия из пяти голосований, посвященных масштабному проекту «Зима в Москве».

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