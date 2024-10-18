Мошенники пытаются обмануть ямальцев с фейковой страницы известного священника

В социальной сети VK появилась фейковая страница протоиерея Андрея Ткачева — неизвестный от имени священнослужителя ведет сбор денежных средств сообщив, что деньги будут направлены на благотворительность.
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