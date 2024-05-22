Артистическая фигура: лучший в кино — Минекаев, Трейстер — в театре

В МХТ имени А.П. Чехова на Новой сцене 22 мая наградили лауреатов Премии Художественного театра. Церемония награждения премии молодых деятелей искусств до 35 лет, должна была состояться еще 27 марта, но была перенесена из-за трагедии в «Крокус сити холле».