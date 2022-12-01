ИЗВЕСТИЯ iz

6 613 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • НАТАЛЬЯ СТАРЧИКОВА
    Твари и что тут обсуждать. В госдуме другая зарплата, не такая как у народа.Повышение тарифов...
  • Александр Монюк
    Бензин дорожает, продукты дорожают , ЖКХ дорожает , а зарплата та же .Повышение тарифов...
  • Светлана Елизарова (Федорова)
    Это тазик!А на три человека от силы 170 рублей,где самое дорогое - филе селедки- 200 гр.- 100 рублей.Домашний майонез...«СберМаркет» выяс...

Зимний период обучения начался в Ракетных войсках стратегического назначения

Зимний период обучения начался в Ракетных войсках стратегического назначения

В Ракетных войсках стратегического назначения (РВСН) начался зимний период обучения, в рамках которого проведут более 200 мероприятий тактической подготовки, включая занятия с ракетными полками и дивизионами, а также ряд командно-штабных учений.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх