Зимний период обучения начался в Ракетных войсках стратегического назначения

В Ракетных войсках стратегического назначения (РВСН) начался зимний период обучения, в рамках которого проведут более 200 мероприятий тактической подготовки, включая занятия с ракетными полками и дивизионами, а также ряд командно-штабных учений.
В Ракетных войсках стратегического назначения (РВСН) начался зимний период обучения, в рамках которого проведут более 200 мероприятий тактической подготовки, включая занятия с ракетными полками и дивизионами, а также ряд командно-штабных учений.
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