Отрицание, гнев, торг и депрессия Вашингтона.

Театр абсурдаПолитикаОтрицание, гнев, торг и депрессия Вашингтона. Все эти стадии у «вашингтонского обкома», вдруг понявшего, что переиграть Москву силой не получится, мы уже видели.Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьOddy RashЭти переговоры напомнили мне ситуацию, когда, разъезжаясь с ярмарки, сцепились два воза у дороги. Возницы сначала обложили друг друга матюками, потом обложили коней, дорогу, ярмарку и, заодно, своих жён на возах. Как говорится - продемонстрировали близость позиций. После ругани сошли на землю и расцепили застрявшие возы. Лиха беда начало.Комментировать
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