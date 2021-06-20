Театр абсурда

7 697 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алексей Сафронов
    Говорящая фамилия Кура-улов, чем же ты додумался до этого?Дни Мишустина как...
  • Любовь Уваисова
    А с чего журналист решил,то Путин не в курсе всего. И цены он знает и ремонтом школ занимается. А вот наши бизнесмен...Дни Мишустина как...
  • Арон Шепс
    Только кулак справа надувной.Об истинном месте...

Отрицание, гнев, торг и депрессия Вашингтона.

Отрицание, гнев, торг и депрессия Вашингтона.

Все эти стадии у «вашингтонского обкома», вдруг понявшего, что переиграть Москву силой не получится, мы уже видели.

Вернуться к статье
11
Обсудить
Oddy Rash
Эти переговоры напомнили мне ситуацию, когда, разъезжаясь с ярмарки, сцепились два воза у дороги. Возницы сначала обложили друг друга матюками, потом обложили коней, дорогу, ярмарку и, заодно, своих жён на возах. Как говорится - продемонстрировали близость позиций. После ругани сошли на землю и расцепили застрявшие возы. Лиха беда начало.

Картина дня

наверх