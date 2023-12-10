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62ИНФО | Новости Рязани

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Рязанская прокуратура рассказала о статистике коррупции в регионе

Рязанская прокуратура рассказала о статистике коррупции в регионе

В 2023 году зафиксирован рост числа выявленный преступлений в сфере взятничества. Кроме того, в различных нормативно-правовых актах и проектах установлены 1500 коррупциогенных факторов — большинство в органах местного самоуправления.

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