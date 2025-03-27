В Венгрии заявили, что мигранты разрушили шенген

Создание Шенгенской зоны было полезной идеей, но ее разрушила нелегальная миграция, и теперь официальный выход одной страны может повлечь «эффект домино», заявил венгерский политический эксперт Георг Шпётле.
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