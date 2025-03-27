Русская весна
MainНовостиАналитика/МненияЭкономика
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Русская весна

115 520 подписчиков

В Венгрии заявили, что мигранты разрушили шенген

В Венгрии заявили, что мигранты разрушили шенген

Создание Шенгенской зоны было полезной идеей, но ее разрушила нелегальная миграция, и теперь официальный выход одной страны может повлечь «эффект домино», заявил венгерский политический эксперт Георг Шпётле.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх