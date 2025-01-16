Захарова прокомментировала диалог с США по Украине словами из песни Николаева: «Первая причина – это ты»

МОСКВА, 17 января, ФедералПресс. Вместо традиционного дипломатического ответа на вопрос о разработке российско-американского соглашения по урегулированию ситуации вокруг Украины официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова процитировала строки из композиции Игоря Николаева.
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