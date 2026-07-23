Посольство России в Берлине заявило об эскалации антироссийской истерии в Германии в преддверии сентябрьских выборов в Берлине, Мекленбурге-Передней Померании и Саксонии-Анхальт, отмечая распространение бездоказательных обвинений в дезинформации и шпионаже.
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