Посольство России указало на эскалацию антироссийской истерии в Германии

Посольство России в Берлине заявило об эскалации антироссийской истерии в Германии в преддверии сентябрьских выборов в Берлине, Мекленбурге-Передней Померании и Саксонии-Анхальт, отмечая распространение бездоказательных обвинений в дезинформации и шпионаже.