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Царьград

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Посольство России указало на эскалацию антироссийской истерии в Германии

Посольство России указало на эскалацию антироссийской истерии в Германии

Посольство России в Берлине заявило об эскалации антироссийской истерии в Германии в преддверии сентябрьских выборов в Берлине, Мекленбурге-Передней Померании и Саксонии-Анхальт, отмечая распространение бездоказательных обвинений в дезинформации и шпионаже.

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