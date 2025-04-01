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Учёные, наблюдающие за животными в зоне Чернобыльской АЭС, сделали удивительные открытия — у обитателей зоны отчуждения ускорилась эволюция

Учёные, наблюдающие за животными в зоне Чернобыльской АЭС, сделали удивительные открытия — у обитателей зоны отчуждения ускорилась эволюция

Биологи из Университета Овьедо в Испании нашли вокруг станции большое количество лягушек-квакш с кожей необычного чёрного цвета - с момента аварии в 1986 году лягушки научились вырабатывать пигмент, отвечающий за тёмную окраску кожи, что уменьшает воздействие радиации.

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