Делаем стильный портсигар своими руками

Самодельный портсигар. Хотя курить плохо, потому как вредно для своего здоровья и здоровья окружающих, даже этот весьма неоднозначный момент не должен быть лишен в нашей жизни какой-либо эстетики и стиля.
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