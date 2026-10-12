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62ИНФО | Новости Рязани

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В Рязанской области за наделю на пожарах погибли четыре человека

В Рязанской области за наделю на пожарах погибли четыре человека

Огнеборцы потушили 18 техногенных возгораний, 11 загораний мусора и 4 загорания сухой травы. Пламя повредило 14 строений и 2 единицы техники.

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