Атака ВСУ на ядерный объект, ракетный удар по базе нацистов в Николаеве и волны взрывов от Одессы до Сум, удары по Украине на сегодня, 29 января Юлия СоколоваКиевская хунта продолжает провокации с целью сорвать мирные переговоры.