Российские вузы проведут дни открытых дверей: куда поступить

В преддверии приемной кампании 2025 года ведущие университеты страны проводят весенние дни открытых дверей, предлагая абитуриентам и их родителям возможность поближе познакомиться с направлениями подготовки, условиями поступления, количеством бюджетных мест и спецификой обучения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии