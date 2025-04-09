Российские вузы проведут дни открытых дверей: куда поступить

В преддверии приемной кампании 2025 года ведущие университеты страны проводят весенние дни открытых дверей, предлагая абитуриентам и их родителям возможность поближе познакомиться с направлениями подготовки, условиями поступления, количеством бюджетных мест и спецификой обучения.