Радикалы хотят использовать Афганистан как плацдарм для создания угроз России, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
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