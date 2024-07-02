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Военное обозрение

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Под ударами ВС РФ противник отходит на правый берег реки Жеребец в Стельмаховке, пытаясь сдержать продвижение к границе Харьковщины ещё на одном участке фронта

Под ударами ВС РФ противник отходит на правый берег реки Жеребец в Стельмаховке, пытаясь сдержать продвижение к границе Харьковщины ещё на одном участке фронта

Река Жеребец протекает в черте луганской Стельмаховки, где идут боевые действия.

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