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Ко Дню науки астраханский губернатор вручил нагрудные знаки юным «курчатовцам»

Ко Дню науки астраханский губернатор вручил нагрудные знаки юным «курчатовцам»

Во время визита в Каспийский институт морского и речного транспорта имени генерал-адмирала Ф. М. Апраксина губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин пообщался со студентами и преподавателями и вручил нагрудные знаки 15 ученикам «Курчатовских классов».

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