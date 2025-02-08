Ко Дню науки астраханский губернатор вручил нагрудные знаки юным «курчатовцам»

Во время визита в Каспийский институт морского и речного транспорта имени генерал-адмирала Ф. М. Апраксина губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин пообщался со студентами и преподавателями и вручил нагрудные знаки 15 ученикам «Курчатовских классов».