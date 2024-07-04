Брутер: Приход к власти лейбористов не изменит антироссийский курс Британии

Приход к власти в Соединенном Королевстве лейбористов не изменит антироссийский курс Британии, однако со стороны Лондона будет меньше «клоунады», как при главе кабмина Риши Сунаке и его предшественнике Борисе Джонсоне.
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