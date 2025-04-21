Султан Омана и Путин обсудят 10 соглашений: торговля и визовый режим

Султан Омана Хайсам бен Тарек Аль Саид посетит Москву для переговоров с Владимиром Путиным. Визит включает обсуждение ключевых сфер сотрудничества и подписание 10 соглашений, таких как взаимный отказ от виз для владельцев обычных паспортов.
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