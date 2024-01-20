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Росгвардия впервые применила в зоне СВО комплекс «Выжигатель»

Новейший комплекс обнаружения и подавления беспилотных летательных аппаратов «Выжигатель» применили росгвардейцы в ходе выполнения служебно-боевых задач в регионе проведения специальной военной операции, сообщает сегодня, 19 января, пресс-служба Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (Росгвардия).

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