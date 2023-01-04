РИА: боевики ВСУ открыли огонь по сдавшимся в плен сослуживцам

Солдаты Вооруженных сил Украины открыли огонь по товарищам, решившим сдаться в плен. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил военнослужащий 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины Виталий Лищук.