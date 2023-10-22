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Мы соседи по планете

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Берегите голову: пострадавшие в авариях поделились фотографиями шлемов, спасших им жизнь

Берегите голову: пострадавшие в авариях поделились фотографиями шлемов, спасших им жизнь

Наверное, излишне опять напоминать, что шлем на голове — это хорошая идея, когда катаешься на мотоцикле, велосипеде или занимаешься чем-то экстремальным, но давайте все-таки опять отметим: шлем — это отличная идея!   .

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