В Волгоградской области на Татьянин день установили "сухой закон"

Правительство Волгоградской области установило запрет на продажу алкогольных напитков 25 января, в День российского студенчества, а также 1 июня (Международный день защиты детей), 29 июня (День молодежи) и 1 сентября .
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