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«Выступил ужасно». Бен Симмонс вернулся после травмы в матче с «Мэверикс», набрал 2 очка со скамейки

Защитник «Бруклина» Бен Симмонс вернулся в состав команды после травмы левого колена, которая вынудила его пропустить 4 матча.

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