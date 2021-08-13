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В Британии решились на массовый медицинский эксперимент над детьми. Валентин Катасонов

Правительство намерено вакцинировать всё население независимо от возраста и без учёта серьёзных побочных реакций На 4 августа доля получивших хотя бы одну прививку в Британии составляла 68,73%, а полностью вакцинированных (две укола) – 56,73%.

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