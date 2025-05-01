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Акции Microsoft подорожали на 9 %, и сегодня — лучший день для компании за последни...

Акции Microsoft подорожали на 9 %, и сегодня — лучший день для компании за последни...

Акции Microsoft подорожали на 9 %, и сегодня — лучший день для компании за последние 5 летСтоимость акций Microsoft подскочила на 9 % после того, как софтверный гигант опубликовал квартальный финансовый отчёт, показавший, что основные показатели оказались выше ожиданий аналитиков.

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