Совфед одобрил закон о расширении пенсионных гарантий для новых регионов

МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Совфед одобрил поправки в законодательство, направленные на совершенствование пенсионного обеспечения россиян, работавших на территориях Украины до начала спецоперации, а также новых субъектов РФ, Крыма до их интеграции в пенсионную систему России.