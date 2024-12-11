Совфед одобрил закон о расширении пенсионных гарантий для новых регионов

МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Совфед одобрил поправки в законодательство, направленные на совершенствование пенсионного обеспечения россиян, работавших на территориях Украины до начала спецоперации, а также новых субъектов РФ, Крыма до их интеграции в пенсионную систему России.
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