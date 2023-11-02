В Магаданской области госавтоинспекторы совместно с отрядом юных инспекторов движения провели акцию «Безопасные каникулы»

В период осенних школьных каникул автоинспекторы УГИБДД УМВД России по Магаданской области совместно с отрядом юных инспекторов движения МОГАУ ДО «ДЮЦ «Юность» провели акцию «Безопасные каникулы» возле кинотеатра «Горняк».
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