Что нужно сделать в ноябре на даче

Ноябрь – переходный месяц, когда дачное осеннее время потихоньку подходит к концу. Однако, он же дарит возможность не только подготовиться к зиме, но и провести время с пользой и удовольствием на свежем воздухе.
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